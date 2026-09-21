Quelques mois de répit pour la chaudronnerie Herindel, à Dunkerque. Le tribunal de commerce de Dunkerque a autorisé la poursuite de l'activité de l'entreprise jusqu'au 15 décembre. Avec ses 6 000 m2 d'ateliers, la société de 160 salariés est spécialisée dans les services industriels : chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, vulcanisation ou encore couverture.

Malheureusement en difficulté depuis plusieurs années, Herindel avait déjà l'objet d'un premier redressement judiciaire en 2017 avant l'adoption d'un plan de sauvegarde en 2019. L'entreprise compte trois sites à Dunkerque (maintenance industrielle), Merville (maintenance en chaudronnerie) et Arques (maintenance et travaux neufs). En 2025, Herindel a réalisé 16,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les deux sites nordistes, la première échéance pour les candidats est fixée au 30 octobre.

Un niveau de défaillances hors normes

Selon les derniers chiffres publiés, au premier semestre 2026, 37 700 entreprises ont demandé l'ouverture d'une procédure devant le tribunal de commerce : c'est 1 500 de plus que sur la même période en 2025 (chiffres cabinet Altares), qui avait enregistré le triste score de 69 957 défaillances. Selon la Banque de France, ce niveau «n'avait été atteint ni lors de la crise financière de 2008, ni au moment de la crise des dettes souveraines».