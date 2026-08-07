Montreuil-aux-Lions : Declercq Passementiers est sauvée

C'est un savoir-faire rare, celui de la passementerie, qui s'en trouve sauvé. Declercq Passementiers, confrontée à des problèmes de trésorerie, avait été placée en redressement judiciaire en mai dernier et avait lancé une cagnotte en ligne. L’entreprise fabrique, à partir de fils de soie, de laine, d’or ou encore d’argent de la passementerie d’ameublement à savoir des articles servant d’ornement et de décoration pour des rideaux, canapés, tentures murales et autres franges. Elle existe depuis 1852 et emploie au total 22 personnes. «Nous sommes confrontés aux changements de mode et surtout aux crises qui se succèdent depuis les années 2000, cela a fragilisé l'entreprise qui a accumulé des dettes et c'est pour cette raison que nous avions demandé à être placés en redressement judiciaire», souligne Jérôme Declercq, dirigeant de la société.

Recrutement de commerciaux

Cette période de redressement a été bénéfique à l'entreprise en lui permettant de faire le point sur son activité, son positionnement sur le marché et en travaillant aux axes à développer pour pérenniser son avenir. Plusieurs décisions ont été prises dont le challenge de monter une teinturerie. «Nous avions externalisé la teinturerie et cela nous a imposé des délais de traitement et de livraison et au final des retards dans la réalisation des commandes, c'est pour cette raison que nous aimerions créer une teinturerie dans nos ateliers», souligne le dirigeant. D'autres décisions ont été prises : reconstituer un stock suffisant de matières premières, proposer et réaliser de nouveaux produits en investissant dans du matériel de présentation pour les clients, engager deux commerciaux et retourner prospecter aux États-Unis, un marché qui peut s'avérer porteur pour l'entreprise.

«Nous sommes convaincus que nous pouvons remonter le chiffre d'affaires, qu'il y a encore de belles choses à faire dans la passementerie et l'élan de solidarité et de générosité qui nous a été témoigné lors de ces difficultés nous a beaucoup touchés», précise le dirigeant.