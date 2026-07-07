Le lac de Madine, l'un des principaux pôles touristiques du Grand Est, a récemment accueilli une délégation de la mission d'information du Sénat chargée d'évaluer les lois Littoral et Montagne, quarante ans après leur adoption. Les sénateurs Guillaume Gontard, président de la mission, Jean-Michel Arnaud, rapporteur, ainsi que Franck Menonville, se sont rendus sur ce site de 1 100 hectares afin d'apprécier les conséquences concrètes de l'application de la loi Littoral à un grand lac intérieur. À cette occasion, Philippe Mangin, président de la SPL Madine-Chambley, a présenté plusieurs projets destinés à renforcer l'attractivité du site, notamment par le développement de nouvelles capacités d'hébergement, la modernisation des équipements d'accueil et l'amélioration des services proposés aux visiteurs. Ces investissements visent à accroître la fréquentation, soutenir l'activité des entreprises touristiques et générer des retombées économiques pour les communes riveraines.

Tourisme : la loi Littoral au défi du développement des lacs de plaine

Au-delà du cas du lac de Madine, cette visite alimente une réflexion nationale sur l'adaptation des règles d'urbanisme applicables aux grands lacs intérieurs. Les collectivités défendent un équilibre entre préservation des espaces naturels et développement économique afin de faciliter les investissements touristiques. Les conclusions de la mission pourraient nourrir une évolution du cadre réglementaire et offrir davantage de visibilité aux projets portés par les territoires.