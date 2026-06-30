ARC France : point d'étape du plan de sauvegarde de l'emploi

En présence des organisations syndicales, du mandataire judiciaire, des élus du territoire, des chambres consulaires et des acteurs de l'emploi et de la formation, cette réunion du 23 juin dernier a permis de faire un point d'état sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des salariés concernés, ainsi que sur les perspectives de rebond industriel sur le territoire audomarois.

A la suite de la reprise d'une partie des activités par Verrerie Arc 1825, 2 780 emplois ont été préservés syr les 3 421 que comptait ARC France. Le PSE concerne donc 641 postes dont 445 départs volontaires et 136 personnes proches de la retraite. Doté de 3,6 millions d'euros, le dispositif prévoit notamment des aides à la formation, à la mobilité, à la création d'entreprise et au reclassement par un accompagnement individualisé et personnalisé pour construire chaque projet professionnel, une orientation vers les opportunités d'emploi et de formation ou encore des actions spécifiques pour les personnes proches de la retraite et les cadres.

Des résultats encourageants

Quelques semaines après la mise du dispositif, une dizaine d'ex-salariés a retrouvé l'emploi. Une démarche proactive de prospection auprès des entreprises du territoire a permis d'identifier 150 opportunités d'emploi. Le repreneur d'ARC France, Timothée Durand, a également présenté un point de situation de la verrerie afin un tour d'horizon des actions de développement et de restructuration de l'entreprise. Un troisième comité de pilotage se tiendra en septembre.