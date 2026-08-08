Le Département de Saône-et-Loire poursuit son programme estival d’entretien routier. De juillet à début août, neuf chantiers sont réalisés sur différentes routes départementales. Ils concernent la réfection des couches de roulement, le reprofilage ou encore le renforcement des chaussées. Ces opérations représentent plusieurs centaines de milliers d’euros d’investissement.

Parmi les principaux travaux, la RD 143 à Cheilly-lès-Maranges, la RD 2 à Anost, la RD 287 à Marmagne, la RD 224 à La Tagnière et Sanvignes-les-Mines ou encore la RD 141 à Montmort font l’objet de réfections. Les montants engagés vont de 38 000 à 80 000 euros selon les secteurs. À Digoin, le renforcement de la RD 982 mobilise à lui seul 280 000 euros. D’autres travaux de reprofilage sont également conduits à Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie et aux Guerreaux, pour 110 000 euros chacun.

Des déviations prévues

Plusieurs interventions nécessitent des fermetures temporaires et la mise en place d’itinéraires de déviation. Les usagers sont invités à respecter la signalisation et à adapter leur conduite à proximité des chantiers.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’entretien d’un réseau de 5 250 km de routes départementales, complété par 276 km de voies vertes et 2 440 ouvrages d’art. Les agents du Département assurent également toute l’année la surveillance, l’entretien courant, la signalisation et les interventions d’urgence.