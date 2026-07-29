Seine-Maritime : le pont Mathilde perturbe le trafic

Le chantier prévoit une reprise de la chaussée et des joints de chaussée, avec la fermeture de la bretelle d’accès depuis l’avenue Aristide-Briand et la neutralisation de deux voies sur trois dans les deux sens. Les poids lourds sont également interdits sur l’ouvrage du 28 juillet au 21 août et doivent emprunter des itinéraires de déviation, notamment par la Sud 3 et l’A150. Pour les entreprises et les transporteurs, ces restrictions nécessitent d’adapter les itinéraires et peuvent modifier les conditions de circulation des marchandises autour de la métropole rouennaise.

Les infrastructures sous pression croissante

À l’échelle nationale, les travaux menés sur les infrastructures routières illustrent l’enjeu du maintien en bon état des réseaux de transport. Pour les territoires, ces opérations doivent concilier la modernisation des ouvrages avec la continuité des déplacements des habitants et des flux économiques, notamment lorsque plusieurs axes stratégiques sont concernés simultanément. La gestion des chantiers devient ainsi un enjeu important pour limiter les perturbations sur la circulation et préserver la fluidité des échanges.