Haudivillers célèbre le monde agricole avec Haudi Campagne









La commune de Haudivillers se prépare à accueillir, le dimanche 9 août 2026, la première édition de Haudi Campagne. Cet événement, organisé en collaboration avec Mémoire Paysanne, mettra en avant le monde agricole et ses traditions, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.





L'entrée sera gratuite, permettant ainsi à un large public de participer. Au programme, des animations variées telles que le battage et la récolte à l’ancienne, un défilé de tracteurs anciens dans le village, ainsi que la présence de divers exposants. Les familles pourront également profiter d'animations et de défis adaptés à tous les âges. Pour agrémenter cette journée immersive dans les traditions agricoles, une buvette et un espace de restauration seront mis à disposition des visiteurs.