Saône-et-Loire : la filière bovine réclame des prix plus justes

La FDSEA de Saône-et-Loire et les Jeunes Agriculteurs du département demandent l'arrêt immédiat de la baisse des cotations des broutards. Plus de 100 personnes se sont réunies le 24 juillet au marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais avec les exportateurs, des représentants de la Fédération nationale bovine et des organisations régionales.

Selon les syndicats, les données du marché ne justifient pas le recul des prix. Les exportations vers l'Italie et l'Espagne restent au niveau de 2025, avec près de 150 000 animaux expédiés en juin et juillet. Dans le même temps, le nombre de broutards disponibles continue de diminuer. Les estimations font état d'un déficit compris entre 70 000 et 100 000 animaux au second semestre.



Préserver les élevages et les jeunes installés

Pour les organisations agricoles, cette situation fragilise l'ensemble de la filière allaitante. Elles soulignent que les jeunes éleveurs récemment installés doivent faire face à des charges élevées, à la sécheresse et à des revenus en baisse.

La FDSEA71 et les JA71 réclament une rémunération couvrant les coûts de production, un engagement de tous les acteurs de la filière et des garanties pour favoriser le renouvellement des générations. Elles demandent également le développement de nouveaux débouchés à l'export ainsi qu'une simplification des démarches administratives liées aux transports d'animaux, tout en maintenant les exigences sanitaires. Les syndicats annoncent enfin de prochaines mobilisations pour défendre le revenu des éleveurs et l'avenir de la filière bovine française.