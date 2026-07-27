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Saône-et-Loire : la FDSEA 71 lance une plateforme gratuite d'échange de fourrage

Face au manque de pluie persistant en Saône-et-Loire, le syndicat agricole FDSEA 71 déploie une plateforme numérique gratuite d'échange de fourrage. Ce nouvel outil met en relation directe et sans intermédiaire les éleveurs du département afin de sécuriser l'alimentation des troupeaux et de préserver la viabilité économique des exploitations locales.


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Par L.R
La Gazette Bourgogne
Publié le 27 juillet 2026 - Mis à jour le 27 juillet 2026

Pour faire face au manque de pluie en Saône-et-Loire, la FDSEA 71 déploie une plateforme en ligne gratuite d'échange de fourrage afin d'aider les éleveurs à nourrir leurs cheptels grâce à la solidarité de proximité.

Une mise en relation directe et simplifiée pour les éleveurs

Le dispositif web permet aux professionnels de publier ou de consulter gratuitement des annonces pour du maïs, du foin, de l'enrubannage ou de la paille. Accessible sans création de compte, l'outil intègre une carte interactive qui facilite le repérage des stocks disponibles à l'échelle régionale. Les agriculteurs gèrent ainsi en totale autonomie les négociations commerciales et l'organisation logistique du transport. Cette gestion directe garantit une grande rapidité d'exécution, indispensable pour répondre à l'urgence du terrain.

Un enjeu économique majeur pour la résilience des filières

Dans un contexte national où la rareté des aliments fragilise les trésoreries, cette initiative locale limite les pertes financières et sécurise l'activité des éleveurs de la région. En optimisant les volumes disponibles et en favorisant les circuits courts, le réseau syndical renforce la résilience du modèle agricole face aux crises climatiques répétées.

L'efficacité de ce réseau de solidarité repose désormais sur la mobilisation des exploitants pour alimenter la plateforme en annonces.



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