Le T'chiot Berton, drôle de nom pour une marque de produits laitiers bio fabriqués dans une ferme de Bougainville, près de Molliens-Dreuil. «Cela signifie «petit breton» en picard car mon compagnon, Jérémy le Bot, et moi avons grandi en Bretagne. Il est venu ici sur le Gaec du bois d’ange pour s’associer à son oncle, François Morel. Comme l’exploitation était bio depuis 2012, je me suis lancée il y a un an et demi dans la fabrication et la vente de produits laitiers : yahourts, skyr, fromage blanc, tartin d’aillon, lait, crème au chocolat… », développe Gwendoline Guillerm, salariée sur la ferme.



100% nourries par les cultures de la ferme

Grâce au programme estival «À la rencontre de nos producteurs», lancé par le service alimentation territoriale de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, trente visiteurs, ont pu découvrir l’antre de l’exploitation. Devant la demande, la jauge a du être augmentée. Elle s’étend sur près de 150 hectares et compte 70 vaches laitières de différentes races rustiques qui profitent de 30 hectares de pâture. Elles sont entièrement nourries par les cultures poussant sur l’exploitation comme de l’herbe, du foin, de l’enrubannage.

Chaque année, elles donnent environ 400 000 litres de lait, dont un quart est utilisé pour la transformation. Le principal débouché des produits laitiers du Tchiot Berton est la plateforme Approlocal, qui favorise la commercialisation en circuit court en particulier dans les collèges. Par ailleurs, ils sont notamment à retrouver chaque lundi soir de 17 heures à 18 h 30 sur le mini marché de la place de Bougainville ou chez des revendeurs : Halles de la baie de Somme à Abbeville, dans les deux Biocoop d’Amiens ou à la ferme des prés-salés de Noyelles-sur-Mer.

Rémunérés au juste prix

La très grande majorité du lait part à la laiterie Sodiaal d’Airaines. Les consommateurs peuvent le retrouver en rayon sous la marque «C’est qui le patron», qui rémunère au juste prix les producteurs de lait. Très curieux, les visiteurs se sont notamment intéressés à la nourriture donnée aux vaches, aux problématiques liées à la canicule et au manque d’herbe cette année, aux préjugés qui entourent les prix du bio, aux horaires de traites et au quotidien en général de la ferme.

C’est d’ailleurs l’un des objectifs recherchés par le service alimentation territoriale de la communauté de communes Somme Sud-Ouest : «Ces rencontres sont l’occasion d’échanger directement avec les producteurs, de mieux comprendre leur métier, de découvrir les différentes étapes de production ou de transformation de leurs produits, mais aussi de déguster et d’acheter des produits locaux en circuit court selon les exploitations visitées. Cette démarche participe également à sensibiliser le public à une alimentation plus responsable et à faire connaître les nombreuses exploitations qui contribuent chaque jour à la vitalité du territoire», explique Eugénie Cheron, chargée de communication.

Au terme de ce bel après-midi riche en rencontres, Gwendoline Guillerm, surprise de recevoir autant de visiteurs, réfléchissait à renouveler l’expérience plus régulièrement.



