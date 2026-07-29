Meuse : les agriculteurs gagnent deux ans pour leurs prairies

Les exploitants agricoles de la Meuse vont bénéficier d'une nouvelle marge de manœuvre dans la gestion de leurs prairies. À partir de la déclaration PAC 2027, une prairie sera considérée comme permanente après sept années, contre cinq actuellement, selon la FDSEA de la Meuse. Cette évolution, portée par la FNSEA après les mobilisations agricoles de 2024, vise à alléger une contrainte réglementaire jugée contre-productive par la profession. Pour les agriculteurs meusien, le changement peut faciliter la gestion des rotations et l'organisation des exploitations, en donnant davantage de temps pour adapter l'utilisation des parcelles aux besoins de l'élevage et aux réalités du terrain.

Les règles agricoles s'adaptent aux réalités économiques

Cette modification dépasse le seul cadre meusien et concerne les exploitations françaises soumises aux règles de la politique agricole commune. Elle intervient alors que les agriculteurs doivent composer avec des charges élevées, des contraintes réglementaires et la nécessité de préserver leur compétitivité. En repoussant le seuil de classement des prairies permanentes, la nouvelle règle offre davantage de flexibilité dans les choix agronomiques et peut limiter certaines décisions prises uniquement pour répondre à une obligation administrative. Pour les exploitations, l'enjeu est de pouvoir mieux concilier réglementation, organisation du travail et viabilité économique, tout en maintenant la place des prairies dans les systèmes agricoles.