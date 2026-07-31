Pas encore le stade de crise ! La Meurthe-et-Moselle demeure en alerte sécheresse renforcée, une décision prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, à la suite d’une réunion exceptionnelle du Comité département sécheresse ce matin.

«Si les indicateurs hydrauliques actuels peuvent justifier sur le plan technique le rehaussement du niveau actuel de restrictions, le préfet et les membres du comité ont fait le choix de différer cette décision. L'objectif est de ne pas perturber de manière disproportionnée l'activité économique, industrielle et agricole, du département par les interdictions très strictes qu'imposerait le stade de crise», assure la préfecture.

Délai d'observation

Néanmoins, les services de l’État ont immédiatement intensifié les contrôles permettant de garantir un respect total des mesures de restriction des usages de l'eau déjà en vigueur.

Le préfet appelle l'ensemble des usagers, particuliers, collectivités, entreprises et exploitants agricoles, à faire preuve de civisme et de responsabilité, et d’observer une sobriété rigoureuse dans la consommation de la ressource en eau.

Un délai d’observation est mis immédiatement en œuvre avant de décider, le cas échéant, un passage au niveau «crise».

Pour connaître les restrictions d'eau spécifiques à votre commune, consultez le site VigiEau (vigieau.gouv.fr).