Un incident de sécurité impliquant au moins un drone a entraîné la suspension temporaire du trafic à l'aéroport allemand de Leipzig, hub militaire utilisé par l'Otan et pour l'Ukraine, près duquel un avion a heurté un objet volant.

Des images d'agence de presse tournées de nuit ont montré des véhicules de police, de pompiers et un robot de déminage circuler sur le tarmac, tout près d'un avion de la compagnie ukrainienne de fret Antonov Airlines et non loin d'un avion du transporteur allemand DHL.

Cet incident survient alors que l'Allemagne alerte depuis des mois sur des tentatives de sabotages, de désinformation et de cyberattaques émanant de puissances étrangères hostiles, en premier lieu la Russie.

Un avion est "apparemment entré en collision" avec un autre objet au moment de reprendre de l'altitude après n'avoir pas pu atterrir à l'aéroport Leipzig/Halle, temporairement bouclé avant la découverte du drone, a confirmé mercredi le ministère allemand de l'Intérieur.

Malgré le choc, l'avion en question a pu atterrir sans encombres à l'aéroport de Hanovre, à 200 km au nord-ouest de ce hub militaire utilisé par l'armée allemande, l'Otan et pour le fret à destination de l'Ukraine, a précisé le porte-parole du ministère, Leonard Kaminski, lors d'un point presse régulier du gouvernement à Berlin.

Il a également confirmé qu'un drone avait été "trouvé" dans le cadre de l'enquête ouverte pour éclaircir cet incident de sécurité.

M. Kaminski a refusé de donner des détails en raison de l'enquête en cours.

- Potentiel engin explosif -

L'interruption du trafic aérien "a duré environ deux heures" dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré au même point presse un porte-parole du ministère des Transports.

"La piste nord est désormais de nouveau ouverte, mais la piste sud reste actuellement fermée", a-t-il ajouté.

Dans la nuit, la police a annoncé la suspension du trafic aérien à l'aéroport après qu'un "objet volant non identifié" a été "aperçu à proximité de l'aéroport".

Plusieurs avions cargo et un avion de ligne ont alors été déroutés vers d'autres aéroports, dont celui qui a finalement atterri à Hanovre.

Ensuite, "un objet a été découvert dans la zone de la piste sud", ce qui a entraîné l'emploi d'un robot de déminage et l'ouverture d'une enquête, toujours selon la police.

Le trafic aérien a depuis repris, même si la piste sud est toujours fermée en raison de l'enquête.

Selon le journal Bild, le drone découvert était équipé d'un colis muni d'un détonateur, classé comme potentiel engin explosif par les enquêteurs.

D'après la même source, le drone se trouvait tout près d'un avion cargo ukrainien de type Antonov.

Ni la police ni les ministères n'ont confirmé ces informations.

Récents précédents

Situé dans la partie orientale du pays, l'aéroport de Leipzig/Halle joue un rôle central dans le transport de biens militaires, notamment ceux de l'armée allemande et des alliés de l'Otan, et sert aussi de base à la compagnie ukrainienne de transport de fret Antonov Airlines.

L'aéroport régional abrite aussi le centre de tri européen de DHL Express, une filiale de la poste allemande Deutsche Post.

Deux incidents de sécurité le concernant ont déjà été rendus publics ces derniers mois.

En juillet 2024, un colis a pris feu dans un centre du transporteur DHL avant son transport prévu en avion. Le patron des renseignements intérieurs allemands avait ouvertement accusé Moscou d'être derrière cet incident.

Et en septembre 2025, une ressortissante chinoise a été condamnée pour espionnage pour avoir fourni à l'ex-collaborateur d'un député d'extrême droite des informations sur des vols, cargaisons et passagers de l'aéroport, notamment autour du transport de biens militaires et des personnes "ayant des liens avec une entreprise allemande d'armement", selon l'accusation.

L'Allemagne, premier soutien de l'Ukraine face à l'invasion russe, a accusé Moscou d'être à l'origine de nombreux incidents de sabotage présumé, d'espionnage et d'intrusions de drones.

"La Russie tente tous les jours, d'une manière ou d'une autre, par des moyens hybrides et des actions variées, d'exercer une influence ici en Allemagne, d'une façon qui vise à saper notre démocratie", a commenté un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, interrogé au même point presse gouvernemental sur l'incident de Leipzig.

"Ces attaques permanentes de la Russie, qui sont organisées et pilotées par l'État, existent bel et bien", a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'évoquait pas là une implication russe "concernant ce cas précis".