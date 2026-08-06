Le massif d’Uchon est désormais classé au titre du Code de l’environnement. Le décret du 27 juillet 2026 couvre 622 hectares répartis entre Uchon, La Tagnière et Saint-Symphorien-de-Marmagne. La procédure, engagée depuis plus de sept ans par l’inspection des sites de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, vient ainsi d’aboutir. Le périmètre intègre notamment trois sites déjà classés à Uchon, autour des Rochers du Carnaval, de l’église, de l’oratoire et des ruines du château, ainsi que le site de Roche la Pierre qui croûle, à La Tagnière.

Surnommé la «Perle du Morvan», le massif se distingue par ses panoramas, ses forêts et ses formations granitiques aux formes singulières. Les chaos du Mont Julien, de la Griffe du Diable, de la Ravière ou encore du Carnaval participent à son identité paysagère. Le classement prend aussi en compte la dimension légendaire du territoire, nourrie par des récits liés notamment aux brigands, au diable et aux traditions anciennes.



Des aménagements encadrés

Cette protection doit permettre de préserver les rochers, les points de vue et les milieux naturels, tout en améliorant l’accueil du public et la mise en valeur du village d’Uchon. Les futurs travaux et aménagements seront soumis au regard de l’État.

L’activité forestière pourra toutefois se poursuivre. La gestion courante reste possible, à condition de préserver le couvert forestier, les boisements feuillus, les chaos rocheux et les panoramas. Le classement encourage également l’évolution des futaies résineuses vers des peuplements mixtes et irréguliers, afin de renforcer la capacité des forêts à s’adapter au changement climatique.



