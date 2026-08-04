Biodiversité : les Rencontres BFC Nature reviennent à Dijon





Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les 22e Rencontres Bourgogne Franche-Comté Nature, programmées les 25 et 26 septembre 2026 à l'UFR SVTE de l'Université Bourgogne Europe, à Dijon. Cette édition aura pour thème « De la connaissance à la préservation de la nature ».





Deux jours d'échanges autour de la nature





Le programme alternera conférences, ateliers, expositions, stands et présentations de posters scientifiques. Une projection du documentaire Le Pari, en présence de son réalisateur Baptiste Deturche, est également prévue au cinéma l'Eldorado. Les journées s'ouvriront avec des conférences assurées par Daniel Gilbert et Jérôme Gaillardet, avant un discours de clôture de Patrick Giraudoux.





L'association invite aussi bien les scientifiques que les professionnels, les étudiants, les amateurs, les élus et les citoyens à participer à ces rencontres. L'objectif est de favoriser le partage des connaissances, de mettre en commun les expériences de terrain et d'encourager les échanges autour des questions environnementales actuelles et de la préservation de la biodiversité.





Les frais de participation à cet évènement s’élèvent à 20 euros par personne et comprennent l'envoi de l’édition des actes des Rencontres en 2027. Les étudiants, demandeurs d'emploi et volontaires en service civique peuvent participer gratuitement sur présentation d'un justificatif.



