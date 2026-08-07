La CAPSO met en œuvre des techniques innovantes

Le mardi 1er septembre 2026 à 10h30, à Aire-sur-la-Lys (Place du Château), la CAPSO procédera au renouvellement de 150 mètres de canalisation grâce à la technique de l'éclatement. Ce procédé consiste à remplacer une ancienne canalisation en fonte par une canalisation en PEHD, en fragmentant la conduite existante lors de sa mise en place. Une première sur le territoire de la CAPSO, cette technique permet de limiter les travaux de terrassement tout en garantissant un renouvellement performant du réseau.

Puis le jeudi 10 septembre 2026 à 10h30 à Blendecques (Place Roger Salengro), la CAPSO présentera cette fois un chantier de renouvellement de canalisation par projection de résine, après inspection, nettoyage et préparation de la conduite existante. Ces deux méthodes permettent de réhabiliter les canalisations sans ouverture de tranchée, avec de nombreux avantages parmi lesquels l'absence de déblais ; l'impact très limité sur la végétation ; la réduction de la durée des travaux et enfin les perturbations minimales pour la circulation et les riverains.