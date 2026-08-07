Le Grand Hôtel La Cloche Dijon conserve sa classification 5 étoiles





Situé à Dijon, le Grand Hôtel La Cloche conserve sa classification 5 étoiles. Cette reconnaissance confirme le niveau d'exigence de cet établissement historique de la capitale bourguignonne et récompense la qualité de ses prestations ainsi que l'engagement de ses équipes.





Une distinction qui valorise les équipes





Renouvelée à l'issue d'une évaluation rigoureuse, cette classification met en avant les prestations proposées par l'hôtel, mais aussi le travail quotidien des collaborateurs. L'établissement souligne que cette reconnaissance récompense l'implication des équipes, mobilisées pour offrir un accueil personnalisé et une expérience de qualité à chaque client.





Intégré à la collection MGallery Hotel Collection au sein du groupe Accor, le Grand Hôtel La Cloche associe son héritage historique à une hospitalité contemporaine. L'établissement, dont l'histoire remonte à 1424, perpétue l'art de recevoir à la française et met en avant une démarche fondée sur l'exigence, le sens du détail et la qualité du service afin d'offrir une expérience de qualité à ses hôtes.





À l'occasion de ce renouvellement de classification, la direction remercie l'ensemble des salariés pour leur contribution ainsi que les clients qui lui accordent leur confiance. Cette distinction marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'hôtel, qui entend poursuivre son engagement en faveur d'un haut niveau de service au cœur de Dijon.



