Les hôtels, cafés et restaurants occupent une place importante dans l’économie de Bourgogne-Franche-Comté, notamment dans des territoires à vocation touristique comme la Saône-et-Loire. Selon une étude des Urssaf Bourgogne et Franche-Comté, le secteur rassemble 36 500 salariés en 2025, soit 5,3% de l’emploi privé régional. Au total, il compte 44 030 actifs répartis dans 6 590 entreprises employeuses. Étroitement lié au tourisme, à la gastronomie et aux services de proximité, il contribue à l’activité de nombreux territoires.

L’étude met aussi en évidence une forte dynamique de recrutement. L’an dernier, 110 640 déclarations d’embauche ont été enregistrées, représentant 14% des recrutements du secteur privé régional. Cette activité traduit des besoins constants en main-d’œuvre, notamment pour les jeunes et les personnes en reconversion. Près de la moitié des salariés ont moins de 30 ans et l’alternance concerne 7% des effectifs, une proportion supérieure à la moyenne régionale.



Des défis pour renforcer l’attractivité

Le secteur repose largement sur un tissu de petites structures. Ainsi, 91% des entreprises emploient moins de dix salariés et près de 85% des salariés travaillent dans des établissements de moins de 50 personnes. Cette organisation favorise l’ancrage local mais expose davantage les entreprises aux difficultés économiques, aux tensions de recrutement et aux enjeux de transmission. Les contrats à durée déterminée restent également plus fréquents que dans l’ensemble du secteur privé, tandis que le salaire mensuel brut moyen atteint 1 895 euros, contre 2 639 euros dans le privé régional.

Par ailleurs, 7 530 travailleurs indépendants exercent dans les HCR, dont 2 140 auto-entrepreneurs. L’étude souligne enfin que la modernisation des entreprises, l’amélioration des conditions de travail, le développement des compétences et l’accompagnement des transmissions seront déterminants pour renforcer l’attractivité du secteur et favoriser des emplois plus durables.