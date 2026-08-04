Cet été, le Château du Clos de Vougeot enrichit l’expérience proposée à ses visiteurs en lançant Le Comptoir du Bénaton. Cet espace de restauration légère permet de prolonger la visite autour d'une offre gourmande inspirée des saveurs bourguignonnes et installée au cœur des anciens pressoirs.





Un hommage aux traditions viticoles





Le nom du Comptoir du Bénaton fait référence au « Porteur de Bénaton », une sculpture d'Henri Bouchard visible dans la cour de la cuverie. Le bénaton, panier traditionnel utilisé par les vendangeurs, symbolise le savoir-faire qui a marqué l'histoire du vignoble bourguignon. Les visiteurs peuvent ainsi prolonger leur découverte du château dans un cadre placé sous le signe du partage et de la simplicité. Le Comptoir est ouvert tous les jours aux horaires du château.

Pensé comme un lieu de détente, le Comptoir du Bénaton propose des planches élaborées à partir de produits locaux et de saison, accompagnées d'une sélection de vins distingués par le Tastevinage. Une offre sucrée complète également la carte. Imaginée par la cheffe Alexandra Bouvret, cette restauration met en avant une cuisine simple et accessible, portée par des producteurs et artisans régionaux.





Une programmation estivale autour de la gastronomie





Cette nouveauté s'ajoute aux animations proposées cet été. Les visiteurs peuvent découvrir l'exposition consacrée à Jean Anthelme Brillat-Savarin, intégrée au parcours de visite, réserver un repas à La Table de Léonce inspiré de la Physiologie du Goût ou encore participer à l'expérience sensorielle « Cœur de Climats », une dégustation commentée de trois vins de Bourgogne accompagnée par un sommelier.



