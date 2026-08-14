Macron à jet-ski : une image qui crée des remous

Emmanuel Macron fait l'objet d'un nouveau procès en déconnexion, critiqué pour un reportage dans Paris Match où il est photographié s'adonnant à diverses activités nautiques, dont le jet-ski, au coeur d'un été marqué pour les Français par des canicules en série et les incendies.

Les attaques contre le chef de l'Etat viennent principalement de la gauche. Pour Marine Tondelier, la patronne des Écologistes et candidate à l'élection présidentielle, les Français subissent un "été apocalyptique" et "notre président s'offre donc un publireportage sur ses vacances dans Paris Match".

"Emmanuel Macron : +vous avez vu mon gros jet ski comme il va vite ?+", a-t-elle moqué vendredi sur X en mettant en parallèle la photo de une de l'hebdomadaire avec les "morts à cause de 5 canicules, une sécheresse et des incendies historiques".

Le reportage photos en rappelle d'autres pris lors de ses précédents séjours estivaux dans la résidence présidentielle du Fort de Brégançon, située sur la côte varoise - et qui lui avaient déjà valu des critiques de ses opposants de gauche.

L'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir que le photographe n'avait bénéficié d'"aucun accès autorisé" pour réaliser son reportage. "Il y a des photos volées du président tous les ans depuis 9 ans", a-t-on déploré.

"Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n'a pas pu partir en vacances, le président s'amuse en jet ski à Brégançon. C'est ça le message ? C'est très réussi", avait ironisé dès jeudi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.

Au cœur du reportage, on peut aussi voir M. Macron s'adonner à d'autres sports nautiques comme le surf foil. L'article accompagnant les photos décrit ces vacances comme "studieuses" avec un bureau aménagé dans le fort : "ses journées le président les passe au téléphone".

Il précise aussi (entre quelques citations anonymes de conseillers politiques) que les vacances du président sont aussi rythmées par la boxe et la course à pied.

La politique comme je ne l'aime pas

Olivier Faure ne dit en revanche rien de l'autre photo occupant un coin de la même une de Paris Match, où son allié Raphaël Glucksmann embrasse sa compagne, la journaliste Léa Salamé, dans les eaux d'une plage corse.

Prélude à un autre article sur "l'heure des grandes décisions" pour le couple vedette en vacances sur l'Ile de Beauté. Le chef du parti Place publique doit en effet confirmer à la rentrée s'il sera bien candidat à la présidentielle, auquel cas il devrait passer par une primaire de l'espace social-démocrate pour obtenir le soutien du PS.

Mais les élus de gauche concentrent leurs critiques sur le chef de l'Etat.

"C'est la politique comme je ne l'aime pas", a affirmé Pierre Ouzoulias, le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, au micro d'Europe 1, qui aurait préféré qu'Emmanuel Macron "soit dans un camion de pompiers à aider les pompiers pour éteindre l’incendie. Ça aurait été sa place"

"Après l’été que nous avons vécu, montrer que le président, finalement, est en vacances, je trouve que ça ne correspond pas au niveau d'inquiétude de la population, qui est générale", a ajouté l'élu du PCF.

Plus nuancée, la députée Rassemblement national de Gironde, Edwige Diaz, interrogée sur France Info, a qualifié de "maladroites" les photos du chef de l'État. Mais "tout le monde a le droit de prendre des vacances" et il y a "des sujets plus importants", a-t-elle ajouté.