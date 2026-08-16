Cette session collaborative se concentrera sur l'impact des risques professionnels au sein des entreprises locales. Les experts de la Carsat guideront les professionnels à travers le décryptage du taux AT/MP et l'évaluation des conséquences financières directes et indirectes d'un sinistre, incluant le risque de faute inexcusable de l'employeur. Les participants y recevront des conseils opérationnels pour optimiser la rédaction des réserves motivées et piloter efficacement les calendriers d’enquêtes contradictoires de la CPAM. L'objectif est d'apporter aux participants des outils concrets pour maîtriser les coûts financiers et sécuriser leurs procédures juridiques.

Une dynamique territoriale pour accompagner les employeurs

Ces rencontres interactives se dérouleront de 8h30 à 14h30 et incluront des ateliers pratiques ainsi qu'un cocktail de réseautage favorisant les partages d'expériences entre structures de toutes tailles. À travers ce cycle, les partenaires entendent transformer la gestion des risques en un levier d'attractivité et de performance globale pour le tissu économique de la Côte-d'Or.

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour cette matinée, qui sera suivie le 26 novembre 2026 d'une dernière session entièrement consacrée à la problématique de l'absentéisme.







