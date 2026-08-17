La Ville d’Autun poursuit ses opérations de désimperméabilisation pour mieux gérer les eaux pluviales et renforcer la présence du végétal dans l’espace public. À Saint-Pantaléon, rue des Ormes, l’enrobé a été réduit au profit de pelouses et d’arbres. À la Genetoye, près du pont Saint-Andoche, le futur espace de détente intégrera notamment un parking à revêtement perméable et des zones végétalisées.



La même démarche a été engagée dans la cour du Forum, rue des Pierres, avec des cheminements, des plantations et des noues destinées à retenir puis infiltrer l’eau de pluie. Le boulevard Laureau, la place Deguin et l’allée de la Liberté disposent également de stationnements perméables associés à des espaces verts. Ces choix doivent limiter le ruissellement, favoriser la biodiversité et réduire localement les effets des fortes chaleurs.

Les habitants peuvent aussi végétaliser

La commune encourage également les habitants à participer à la végétalisation de l’espace public grâce au permis de végétaliser. Celui-ci permet, après autorisation, d’aménager certains pieds d’arbres, trottoirs ou pieds de murs. À Autun, ces plantations restent soumises à plusieurs règles pour préserver les cheminements, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes.



Les installations doivent aussi laisser libres les dispositifs d’évacuation des eaux et ne pas endommager les façades. La municipalité associe ainsi des travaux sur les grands espaces publics à des initiatives à l’échelle des quartiers. L’objectif est de redonner progressivement aux sols une capacité d’infiltration tout en renforçant la place de la nature dans la ville.