Piratage du Fisc: Lecornu demande un audit à l'ANSSI

Sébastien Lecornu a demandé lundi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) de réaliser un "audit approfondi" sur le vol de données ayant affecté la Direction générale des finances publiques (DGFiP), a indiqué Matignon à l'issue de la réunion d'une cellule interministérielle de crise.

"Le Premier ministre a demandé à l’ANSSI de conduire un audit approfondi pour établir précisément les circonstances et les causes de l’incident ayant affecté la DGFiP, en complément de l’enquête judiciaire en cours", a indiqué Matignon.

Sébastien Lecornu a également demandé "que chaque Français concerné par cet incident soit informé individuellement dans les meilleurs délais, avec le détail des données susceptibles d’avoir été exposées et les mesures de vigilance à adopter".

Le ministre des Comptes publics, David Amiel, avait déjà demandé à la DGFiP d’informer dès lundi les Français concernés.

Le Premier ministre, qui a présidé cette cellule de crise depuis la Gironde où il était en déplacement, a également demandé l'accélération du plan de sécurisation des systèmes d'information de l'Etat annoncé fin avril, selon la même source.

La DDGFiP a confirmé le 14 août deux intrusions, survenues fin juin et fin juillet, ainsi que le vol de données concernant au moins 678.000 particuliers et professionnels et environ 200.000 comptes présents dans ses fichiers cadastraux.

Parmi les informations fiscales des particuliers dérobées figurent les noms et prénoms, le revenu fiscal de référence, le quotient familial ou encore le taux de prélèvement à la source.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour "extraction frauduleuse de données" et "association de malfaiteurs".

ZeroBytes, les pirates derrière le vol de données du fisc, ont affirmé lundi à l'AFP avoir déjà vendu les données dérobées, des déclarations invérifiables. ZeroBytes affirme être composé de deux pirates se présentant comme Français. L'AFP a échangé avec le groupe sur Telegram, à partir de coordonnées publiées sur un forum du dark web consacré à la vente de données volées.