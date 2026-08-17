Franche-Comté: le numéro d'urgence 15 en panne

Une panne affecte lundi depuis le début d'après-midi le numéro d'appel du Samu, le 15, dans toute la Franche-Comté, a annoncé le CHU de Besançon, invitant la population à appeler le 18 ou le 112 en cas d'urgence vitale.

Un "problème technique" est à l'origine de la panne, a annoncé l'hôpital sur ses réseaux sociaux. Il résulte d'une panne conjuguée de l'opérateur téléphonique et du serveur de l'hôpital, a précisé le service communication de l'établissement à l'AFP.

Des réparations sont en cours mais le service pourrait n'être opérationnel qu'en fin de soirée.

Les équipes de médecine du CHU sont en lien avec les services départementaux d'incendies et de secours (Sdis).

Les départements de Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort) sont concernés.

Une panne a également touché le numéro d'appel de Police Secours, le 17, mais le service est désormais rétabli, a indiqué à l'AFP la préfecture du Doubs.