L’enseigne de bars à bières artisanales Chope et Compagnie poursuit son expansion nationale. Née en 2017 à Pornic, la marque fortement implantée dans l’Ouest de la France s’attaque désormais au marché des Hauts-de-France. Portée par l'affilié Frédéric Blondé, cette nouvelle franchise s'installera rue de Clermont à Beauvais pour dynamiser l'économie locale et diversifier l'offre de sorties régionales grâce à un concept de bières artisanales et de restauration conviviale. En s'installant au cœur d'un territoire reconnu pour sa culture brassicole, la franchise mise sur un fort ancrage de proximité pour séduire les consommateurs de l'Oise.

Un concept hybride axé sur les circuits courts

Ce nouveau lieu de convivialité repose sur un modèle économique double associant une offre de boissons ciblée et une restauration accessible. Le bar proposera notamment douze bières à la pression régulièrement renouvelées ainsi qu’une large sélection de bouteilles. Pour soutenir l'écosystème local, l'établissement favorisera les synergies avec les brasseurs de la région, offrant ainsi une vitrine commerciale de choix aux producteurs locaux. Des planches à partager, des flammekueches et des bruschettas accompagneront la carte. Afin de fidéliser sa clientèle entrepreneuriale et étudiante, une programmation d’animations régulières incluant concerts, retransmissions sportives et quiz est déjà planifiée.

L'inauguration officielle, prévue le 15 septembre 2026, validera l'intégration de cette nouvelle enseigne dans l’offre brassicole de l'agglomération beauvaisienne.