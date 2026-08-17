Meuse : les agriculteurs face aux pertes liées à la sécheresse

En Meuse, la sécheresse ne se limite plus à un enjeu agronomique : elle devient également une question de trésorerie pour les exploitations touchées. Face aux pertes susceptibles d’affecter les cultures et les prairies, la FDSEA de la Meuse rappelle les démarches nécessaires pour solliciter l’Indemnité de Solidarité Nationale (ISN). Les agriculteurs assurés doivent déclarer rapidement leur sinistre à leur assureur, tandis que les exploitants non assurés doivent vérifier leur éligibilité au dispositif. La FDSEA recommande également, lorsque c’est nécessaire, de faire expertiser les parcelles de maïs et de tournesol avant la récolte afin d’évaluer les dommages. Pour les exploitants concernés, le respect de ces procédures est déterminant pour faciliter la reconnaissance du sinistre et l’accès aux dispositifs d’indemnisation.

Le risque climatique pèse sur les revenus agricoles

Au-delà du cas meusien, cette situation illustre la montée du risque climatique dans l’économie agricole française. Les épisodes de sécheresse peuvent affecter les rendements et fragiliser les revenus des exploitations, tandis que les mécanismes d’assurance et de solidarité deviennent des outils importants pour absorber une partie des pertes. Pour les agriculteurs, l’anticipation des déclarations et la connaissance des dispositifs d’indemnisation deviennent donc des éléments à part entière de la gestion économique de l’exploitation.