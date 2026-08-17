Meuse : la sécheresse menace les semis et la PAC 2027

En Meuse, les agriculteurs doivent déjà anticiper une campagne agricole qui pourrait être perturbée par le manque d’eau. À l’approche des semis d’automne, la FDSEA de la Meuse estime que les implantations de colza et d’autres cultures pourraient être affectées par la situation hydrique actuelle. Modifier son assolement peut constituer une réponse agronomique nécessaire, mais ces changements ne sont pas sans conséquences économiques et réglementaires. Les exploitants sont notamment invités à vérifier les règles de rotation et de diversification des cultures ainsi que les conditions d’accès aux écorégimes.

La sécheresse complique les choix agricoles

Les décisions prises cet été peuvent avoir des conséquences sur les obligations liées aux BCAE et aux engagements souscrits dans le cadre des MAEC ou d’autres dispositifs. Pour les exploitations meusiennes, l’enjeu est donc de concilier l’adaptation des cultures aux conditions hydriques avec le maintien des critères nécessaires à la sécurisation des aides agricoles. La FDSEA recommande d’anticiper les changements d’assolement avant les semis afin d’en mesurer les effets sur la future déclaration PAC. Cette situation illustre un enjeu national : face aux aléas climatiques, les agriculteurs doivent adapter leurs choix agronomiques tout en respectant un cadre réglementaire qui peut avoir des conséquences directes sur l’équilibre économique des exploitations.