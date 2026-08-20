Lunéville accueille le salon Élevage en Fête les 5 et 6 septembre 2026

Les 5 et 6 septembre 2026, la commune de Lunéville s'apprête à accueillir la 31ème édition de l'événement agroéconomique « Élevage en Fête » entre le Champ de Mars et le Parc des Bosquets. Entre concours départementaux d'élevage et marché de producteurs locaux, ce rendez-vous professionnel et grand public, entièrement gratuit, a pour objectif de valoriser l'excellence des filières agricoles locales, de stimuler l'économie rurale du département et de promouvoir activement les circuits courts auprès des consommateurs lorrains.

Une vitrine de performance pour l'élevage local

Au sein du Parc des Bosquets, la performance et la diversité de l'élevage régional seront mises en lumière à travers une série de concours officiels hautement stratégiques pour les éleveurs. Le samedi 5 septembre sera consacré aux compétitions départementales des races bovines Charolais et Prim’Holstein, complétées par le concours de béliers Est à Laine Mérinos. Le dimanche 6 septembre fera place aux éleveurs de la race Blonde d'Aquitaine. En parallèle, des épreuves équines majeures et de nombreuses animations techniques portées par les stands des institutions partenaires rythmeront ces deux journées professionnelles.

Le Champ de Mars mise sur la valorisation commerciale du terroir

Du côté du Champ de Mars, l'accent sera mis sur le dynamisme commercial du terroir avec un espace d'exposition exclusivement dédié à l'alimentation et à la gastronomie locale. Une vingtaine de producteurs du réseau « Bienvenue à la Ferme Meurthe-et-Moselle » iront à la rencontre des visiteurs pour développer leurs ventes directes. Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) proposera des dégustations ciblées, tandis que les Jeunes Agriculteurs de Bayon piloteront la restauration sur place en mettant à l'honneur des viandes locales cuites traditionnellement au braséro.







