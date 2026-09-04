Bio : la Meuse mise sur la valeur ajoutée agricole

Le Bio Tour de l’Agence Bio, attendu à Nancy les 18 et 19 septembre, mettra en avant les enjeux de production, de consommation et de circuits de proximité. Pour la Meuse, cette actualité présente un intérêt économique direct. L’agriculture occupe une place importante dans l’économie et l’aménagement du territoire, avec une forte présence de l’élevage et des grandes cultures. Dans ce contexte, le développement du bio peut constituer une piste de diversification pour certaines exploitations, notamment grâce à la transformation et aux circuits courts. Le Département accompagne d’ailleurs les agriculteurs dans l’adaptation de leurs exploitations et le développement de filières de proximité.

Le bio cherche à recréer des débouchés

À l’échelle nationale, la filière biologique cherche à retrouver une dynamique de consommation après plusieurs années plus difficiles. Pour les territoires agricoles comme la Meuse, l’enjeu dépasse la seule question environnementale : il concerne la capacité des exploitations à dégager davantage de valeur ajoutée et à sécuriser leurs débouchés. Le Département propose déjà des aides à l’investissement pour la diversification, la transformation, les points de vente et certaines démarches de certification ou de labellisation, dont l’agriculture biologique. Le développement des circuits courts constitue également un axe de sa politique agricole, notamment via Agrilocal 55, qui met en relation producteurs et acheteurs publics.