La sécheresse qui frappe la région depuis plusieurs mois inquiète le monde agricole. Réuni le 25 août, le Conseil de l'agriculture Bourgogne-Franche-Comté a dressé un premier bilan, en présence du président de Région Jérôme Durain et du directeur de la DRAAF Björn Deslet. Pour les responsables agricoles, cet épisode se distingue par sa durée et son ampleur. En Saône-et-Loire comme ailleurs, cultures et prairies souffrent d'un manque d'eau prolongé.

Des pertes qui s'accumulent

Les rendements reculent de 25% à 75% selon les cultures. Maïs, soja, tournesol et betterave perdent plus de la moitié de leur production. Les prairies chutent de plus de 30%, avec un déficit de fourrage estimé à 1,7 million de tonnes. L'élevage laitier et l'engraissement des animaux sont aussi touchés. En viticulture, la récolte de raisin pourrait chuter de moitié. Fruits et légumes affichent des pertes de 30% à 50%. Les agriculteurs redoutent un hiver difficile, faute de stocks pour nourrir les troupeaux.

Des aides réclamées d'urgence

Les organisations agricoles demandent à l'État une année blanche pour soulager la trésorerie des exploitations. Elles réclament la reconnaissance rapide du cas de force majeure pour la PAC et un versement accéléré des aides et indemnisations. Une pause sur la hausse des fermages et des allègements de charges sont aussi demandés. La Région est sollicitée pour proposer des prêts à taux zéro et des avances de trésorerie. À plus long terme, les professionnels veulent des investissements dans le stockage de l'eau et l'irrigation.