Marie-Sophie Lesne, vice-présidente de la Région Hauts-de-France chargée notamment de l’agriculture, se rendra lundi 7 septembre au GAEC Mercier, à Candas, dans la Somme. Cette visite sera consacrée aux solutions mises en œuvre par cette exploitation de polyculture-élevage laitier pour faire face aux effets du changement climatique. Denis Pype, conseiller régional et président de la commission agriculture, participera également au déplacement, aux côtés d’Olivier Dauger et de Jean-Pascal Hopquin, respectivement président et directeur d’Agro-Transfert.



L’objectif de cette rencontre est de présenter des travaux conduits directement dans des exploitations des Hauts-de-France. Accompagné par Agro-Transfert, le GAEC Mercier teste plusieurs pratiques visant à adapter les systèmes agricoles aux nouvelles contraintes climatiques.

Mieux retenir l’eau dans les sols

Engagée dans une démarche d’agriculture de conservation des sols, l’exploitation travaille notamment sur la capacité des terres à retenir l’eau. Ces expérimentations visent à limiter les conséquences des périodes de sécheresse et à améliorer la résilience des cultures face à une disponibilité plus irrégulière de la ressource.



La visite débutera par une présentation de l’exploitation et de ses activités. Les représentants de la Région et d’Agro-Transfert se rendront ensuite sur le terrain pour observer les pratiques mises en place et les résultats des travaux réalisés. Cette séquence doit permettre d’illustrer concrètement les solutions expérimentées dans les Hauts-de-France pour accompagner l’évolution des exploitations agricoles face aux changements climatiques.