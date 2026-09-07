La Capelle : la Foire aux Fromages met l’élevage à l’honneur

À La Capelle, la Foire aux Fromages a une nouvelle fois fait de l’élevage l’un de ses principaux points d’intérêt. Les traditionnelles remises de prix ont mis à l’honneur les éleveurs et plusieurs catégories d’animaux, parmi lesquelles les chevaux de trait, les bovins, les ovins, les ânes et les alpagas. L’événement a également permis de présenter les savoir-faire liés à l’élevage et à l’agriculture locale.

La manifestation a par ailleurs associé activités agricoles et animations ouvertes au public. La dernière journée a également été rythmée par plusieurs animations, avec notamment une distribution de bonbons, un mini-concert et le traditionnel concours du plus gros mangeur de Maroilles. Une programmation qui a prolongé le rendez-vous autour de l’agriculture et des produits du terroir.

L’élevage reste un secteur économique clé

Au-delà de son aspect festif, ce type de manifestation donne une visibilité aux activités d’élevage et aux professionnels qui les font vivre. Dans les territoires ruraux français, l’élevage participe à l’activité agricole, à la valorisation des productions locales et au maintien de savoir-faire. Les foires agricoles constituent ainsi des espaces de rencontre entre producteurs, professionnels et grand public, dans un contexte où la transmission des exploitations et le renouvellement des générations restent des enjeux importants pour l’agriculture.