Réseaux sociaux: l'Estonie opposée à une majorité numérique dans l'UE

L'Union européenne devrait réguler plus strictement les réseaux sociaux, plutôt que d'interdire aux mineurs d'y accéder, a défendu lundi la ministre estonienne chargée du Numérique Liisa-Ly Pakosta, dans un entretien à l'AFP, à une semaine d'annonces de l'UE sur le sujet.

L'Estonie s'oppose toujours aux partisans de plus en plus nombreux en Europe d'une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants, voire les adolescents, en dessous d'un certain âge.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doit annoncer le 16 septembre dans son discours de rentrée devant le Parlement européen un projet visant à mettre en place une telle interdiction au niveau européen, sans avoir encore tranché sur l'âge de cette possible majorité numérique, qui serait fixé entre 13 et 15 ans selon des sources européennes.

Mais "les enfants participent à la société de l'information, ce sont plutôt les plateformes qui doivent changer", a plaidé la ministre estonienne de la Justice et des Affaires numériques.

"Les fonctionnalités des plateformes devraient être guidées par les intérêts et les droits des enfants, ce qui bénéficierait à l'ensemble de la société", a-t-elle défendu.

Mme Pakosta a notamment insisté sur la mise en oeuvre de la loi européenne sur les services numériques (DSA), qui donne déjà de larges pouvoirs à l'UE pour obliger les réseaux sociaux à corriger leurs défauts, et elle propose en outre de rendre obligatoires les recommandations européennes à ces plateformes en matière de protection des mineurs en ligne.

La Commission européenne s'est déjà appuyée sur le DSA pour exiger de Facebook et Instagram, qui sont la propriété du géant américain Meta, ainsi que de TikTok, qu'ils modifient les aspects les plus "addictifs" de leurs interfaces, comme le défilement illimité de contenus, les flux de publication hautement personnalisés ou la lecture automatique des vidéos.