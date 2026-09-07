Dieppe : le Campus connecté ouvre les études supérieures à distance

Labellisé Campus connecté, le dispositif porté par l’Agglomération Dieppe-Maritime permet aux étudiants, dès 18 ans et sans limite d’âge, de suivre à distance le cursus de leur choix depuis des locaux situés boulevard du Général-de-Gaulle. Le catalogue comprend des dizaines de formations proposées par des universités et écoles partout en France, dans des domaines comme le droit, le commerce, la communication ou la petite enfance. Les étudiants disposent d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de matériel de travail et de l’accompagnement d’une tutrice. L’inscription au Campus est gratuite, tandis que les frais de scolarité de l’établissement de rattachement restent à la charge de l’étudiant.

La formation à distance transforme l’accès

Le développement de ces dispositifs répond à un enjeu qui dépasse Dieppe : faciliter l’accès à l’enseignement supérieur lorsque l’offre de proximité ne couvre pas tous les cursus. En permettant de suivre une formation d’un établissement situé ailleurs en France tout en restant sur son territoire, le Campus connecté limite les contraintes liées à la mobilité et peut contribuer à maintenir les jeunes et les étudiants dans les territoires. Pour les collectivités, ces solutions constituent également un outil pour renforcer l’accès aux compétences et accompagner les besoins de formation locaux.