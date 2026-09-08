Habituellement organisée au début de la campagne, cette rencontre marque le lancement des vendanges. Cette année, la visite s’est tenue alors que les vendanges étaient quasiment terminées. Elle a ainsi davantage pris la forme d’un bilan de campagne. Les échanges avec les professionnels ont notamment porté sur les difficultés rencontrées par les viticulteurs, mais aussi sur les enjeux liés à l’avenir de la filière Champagne. Le sous-préfet a réaffirmé la mobilisation de l’État aux côtés des professionnels et son soutien aux démarches visant à simplifier les procédures administratives.

L’avenir de la filière au cœur des échanges

La pérennité des exploitations, la transmission des entreprises viticoles et l’installation de jeunes viticulteurs ont également été abordées. Les discussions ont permis de revenir sur les conditions nécessaires au maintien d’une filière dynamique et compétitive dans le territoire. Enfin, la tournée a été l’occasion de souligner le travail de prévention et de contrôle réalisé avant et pendant les vendanges. Dans l’Aisne, cette mobilisation des différents acteurs a contribué au bon déroulement de la campagne, sans incident ni infraction constatée.



