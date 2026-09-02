Fanny Anor partie retrouver Gabriel Attal dans sa quête vers l’Élysée, l'Aisne a une nouvelle préfète. Isabelle Epaillard a été installée officiellement lundi 31 août et arrive en provenance des Bouches-du-Rhône où elle était préfète déléguée à l'égalité des chances. Elle entend situer son action dans la continuité de l'ancienne préfète à laquelle elle a rendu hommage et a donné quelques priorités d'actions. Sur le plan régalien, elle entend porter une vigilance au sujet de la sécurité routière, des violences intrafamiliales et sur les moyens apportés aux forces de sécurité et de la protection civile. Ayant travaillé au ministère de l'Intérieur, elle connaît bien les questions de sécurité pour avoir participé à la rédaction du Livre blanc de la sécurité intérieure dont des propositions ont été reprises par les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nuňez.

Une préfète qui ira «au contact»

Isabelle Epaillard souhaite aussi se situer au côté des élus, des forces vives et des entrepreneurs pour faciliter les projets de développement économique et social. «Je souhaite faire un point sur ces projets et avoir une attention sur ceux qui rencontrent des difficultés, souligne la nouvelle préfète. L'État peut avoir le rôle de coordonner les acteurs et être moteur, facilitateur et accélérateur sur ces sujets». Elle pense tant aux projets de développement économique qu'à ceux relatifs à la santé, à l'installation de médecins, de soignants pluridisciplinaires et de maisons médicales. La préfète aura aussi un œil attentif en cette rentrée sur la question de l'agriculture en souffrance après la sécheresse estivale et sur la question de l'eau tant dans la quantité de la ressource que dans sa qualité.

Pour la première fois préfète d'un département, Isabelle Epaillard s'appuiera sur sa longue expérience des fonctions préfectorales, elle qui fut notamment directrice de cabinet de préfet dans le Loir-et-Cher et en Franche-Comté. Elle entend aller au contact et sur le terrain afin de mieux connaître ce département axonais, ses forces et ses faiblesses ainsi que ses forces vives. «J'aime mon pays et ce département étiré entre la région parisienne et une autre métropole qu'est Lille, a des atouts à faire valoir, j'en suis convaincue», assure-t-elle.