Sécheresse : Deux secteurs de l'Oise passent en alerte

La sécheresse s'accentue dans l'Oise. En application de l’arrêté préfectoral portant arrêté cadre sécheresse du 29 juin 2026 et au regard de cette évolution, le préfet de l’Oise a décidé de passer deux secteurs en alerte (Selle-Evoissons et Divette-Verse), le reste du département restant en vigilance. Tous les usagers, qu’ils soient particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités, sont invités à faire preuve de sobriété dans leurs consommations d’eau et à rechercher des pratiques adaptées à ce contexte de sécheresse.

Des restrictions d'usage de l'eau

Ce passage en état d'alerte implique des restrictions d'usage de l'eau : l’arrosage des jardins potagers, pelouses, massifs fleuris et des espaces verts ou arborés est interdit entre 11 h et 18 h ; le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel ; le lavage des véhicules est autorisé seulement dans les stations professionnelles équipées de pistes à haute pression, de portiques disposant d’un système de recyclage de l’eau ou de portiques programmés « ECO » ; le remplissage et la vidange des piscines individuelles est interdit, sauf la remise à niveau (si le propriétaire a mis en place une bâche pour limiter l’évaporation) et le premier remplissage (si le chantier avait débuté avant les premières restrictions).

Ces mesures sont prises alors que les débits des cours d’eau devraient continuer de baisser et que de nouveaux seuils pourraient être franchis prochainement. Aussi, la préfecture rappelle que la plateforme VigiEau permet de s’abonner à des alertes pour être informé en temps réel de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures de restrictions.