Face aux difficultés d'approvisionnement en eau provoquées par la sécheresse, la Communauté urbaine Creusot Montceau renforce son soutien aux éleveurs. Depuis le 30 juillet 2026, un agent référent est chargé de recueillir les demandes et d'étudier chaque situation afin d'identifier les solutions les plus adaptées.

Ce dispositif est mis en œuvre en coordination avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, Voies Navigables de France et les autres partenaires concernés. L'objectif est d'apporter une réponse adaptée aux besoins des exploitations confrontées à des problèmes d'abreuvement du bétail.

Une mobilisation des partenaires

La collectivité entend assurer un traitement rapide des sollicitations afin de limiter les conséquences de la sécheresse sur les exploitations agricoles du territoire. Chaque dossier fait l'objet d'un examen individualisé pour tenir compte des contraintes propres à chaque élevage.

À travers cette organisation, la Communauté urbaine souhaite faciliter la mise en œuvre de solutions concrètes et maintenir une coordination étroite avec les acteurs du secteur agricole. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'accompagner les agriculteurs face aux effets des épisodes climatiques et de préserver durablement l'activité d'élevage sur le territoire.