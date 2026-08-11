Les conseillers départementaux de Saône-et-Loire se réuniront en session extraordinaire vendredi 4 septembre à Mâcon. Convoquée par le président du Département, André Accary, cette réunion doit notamment permettre d’aborder les conséquences de la sécheresse sur le territoire. L’agriculture et la viticulture sont particulièrement touchées par cet épisode, présenté comme l’un des plus sévères connus dans le département.

Un renfort à l’étude

La question des incendies et des moyens de lutte devrait également être examinée. L’intervention récente de deux hélicoptères bombardiers d’eau sur le feu de la Lande de la Chaume, entre Le Creusot et Montcenis, a illustré l’intérêt de ces appareils. Leur proximité avec le lac de Torcy leur a permis d’effectuer rapidement plusieurs largages, contribuant à contenir le sinistre et à réduire progressivement le dispositif mobilisé au sol.

Le Département étudie ainsi la possibilité de louer un appareil pour l’été 2027, en lien avec le Service départemental d’incendie et de secours. Aucune décision n’est toutefois arrêtée à ce stade. La présence de nombreux lacs et étangs en Saône-et-Loire pourrait faciliter ce type d’intervention en cas de nouvelles périodes de sécheresse et de fortes chaleurs.