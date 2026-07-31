La sécheresse s'abat sur le pays depuis plusieurs semaines. Dans l'Aisne, Fanny Anor, préfète du département, a activé le niveau alerte pour les bassins de l’Escaut, Ourcq, Petit Morin et Surmelin face à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le département de l’Aisne est découpé en 12 zones d’alerte (bassin versant) équipées de stations hydrométriques pour suivre finement l’évolution de la situation. Et Il existe quatre niveaux de gravité, selon la sévérité de l’épisode de sécheresse : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

Restrictions pour les particuliers, collectivités...

Le passage de ces quatre zones au niveau alerte entraîne certaines restrictions de l'usage de l'eau. Pour les particuliers : l'arrosage des pelouses, jardins et potagers se fait selon des horaires restreints (avant 10h et après 18h) ; le remplissage des piscines privées (>1m³) et interdit (sauf 1ère mise en eau ou remise à niveau) ; le lavage des voitures est interdit (sauf haute pression ou recyclage d’eau) et le nettoyage des façades/trottoirs est interdit (sauf par des professionnels).

Pour les collectivités et entreprises : l'arrosage des terrains de sport est interdit de 10h à 18h ; la vidange des piscines publiques n'est possible que sur autorisation de l'ARS ; pour les ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), une revue des opérations consommatrices d’eau (voir autorisations spécifiques) est imposée. Pour les agriculteurs : l'irrigation par aspersion est préservée et encadrée avec certaines restrictions horaires ; l'abreuvement des animaux est maintenu sans limite.

La préfecture rappelle que ces mesures interviennent alors que la sécheresse et les vagues de chaleur ont affaibli nos ressources en eau. Chaque geste compte pour préserver les milieux aquatiques et la ressource.