En ce début du mois d’août, Nicolas Onimus découvre la ville de Saint-Quentin, son patrimoine Art déco, son savoir-faire industriel et les salons de la sous-préfecture... Après six années passées au poste de sous-préfet d’abord en Martinique puis dans le Haut Doubs, ce dernier souhaitait poursuivre sa carrière «en arrondissement», celui de Saint-Quentin était vacant depuis le départ d’Anthmane Aboubacar en juin dernier, il a donc postulé.

Le patron de la sous-préfecture

Le nouveau sous-préfet justifie ce choix par la nature de la mission qui lui est confiée : «j’ai vraiment visé l’arrondissement, pour travailler avec les élus, les responsables d’entreprise, les acteurs associatifs, les porteurs de projets… Afin d’offrir la meilleure interface possible avec les acteurs du territoire, qu’ils aient le réflexe d’appeler les services de la sous-préfecture en cas de problème» mais également pour l’autonomie dont il dispose à ce poste : «j’ai la satisfaction d’être le patron de la sous-préfecture, de bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de ma mission».

Faire aboutir les projets

Pour sa prise de fonction officielle, Nicolas Onimus a procédé, le 3 août dernier, au traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux morts, en présence d’une centaine de personnes. Une première rencontre avec Frédérique Macarez, maire de la ville de Saint-Quentin et présidente de l’Agglomération du Saint-Quentinois a permis au sous-préfet de prendre le pouls de la vie économique du territoire et d’avoir connaissance des dossiers pour lesquels la collectivité sollicite le concours de l’État.

Nicolas Onimus met en avant sa volonté «d’accompagner» les collectivités dans leur développement mais aussi les porteurs de projet dans l’innovation et les forces vives dans toute action qui pourrait concourir à la mise en mouvement du territoire. L’agenda du sous-préfet est déjà bien rempli et chacun des échanges lui permet de découvrir les atouts de l'arrondissement et d’en maîtriser les enjeux dans les domaines de l’agriculture, du tourisme ou encore de la sécurité au quotidien…