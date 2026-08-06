Le Rhin s'assèche, l'industrie allemande en quête de solutions

Au pied des hauts fourneaux de l'aciériste Thyssenkrupp à Duisbourg, dans l'ouest de l'Allemagne, le Rhin dévoile début août son lit en partie asséché, une nouvelle réalité climatique qui vire au casse-tête économique pour une industrie allemande ébranlée.

Des niveaux historiquement bas ont été mesurés à plusieurs points stratégiques du fleuve, ces derniers jours, conséquences d'un déficit de pluie combiné à de fortes chaleurs, des phénomènes aggravés par le dérèglement climatique d'origine humaine.

"Là où circulent habituellement des navires transportant des milliers de tonnes de cargaison, des bancs de sable affleurent désormais", a résumé jeudi le nouveau ministre des Transports, Steffen Bilger, soulignant que la situation affectait aussi deux autres grands fleuves d'Allemagne, le Danube et l'Elbe.

Cet épisode de basses eaux met la première économie européenne, déjà engluée dans une reprise fragile, face à "un défi concret", a-t-il ajouté.

Le représentant du gouvernement s'exprimait après avoir consulté, à Bonn, industriels, armateurs, ports et représentants du secteur logistique afin de trouver des solutions pratiques à une situation de crise appelée à "se reproduire plus souvent", a souligné Jens Schwanen, directeur général de la Fédération allemande de la navigation intérieure (BDB).

Car le Rhin est vital pour l'économie allemande: environ 80% du trafic fluvial allemand y transite, rappelle Rico Luman, économiste chez ING.

Chaque année, quelque 285 millions de tonnes de marchandises y sont transportées, du port néerlandais de Rotterdam, qui débouche sur la mer du Nord, aux grands bassins industriels du pays: la Ruhr sidérurgique, la région Rhin-Main et le gigantesque complexe chimique de Ludwigshafen, berceau de BASF.

Produits pétroliers, carburants, charbon, minerais, céréales, conteneurs et produits chimiques y circulent quotidiennement.

Barges adaptées

Le port de Duisbourg (ouest) indique que les capacités de chargement des navires sont tombées à environ un tiers de leur niveau habituel, ce qui a entraîné une hausse de 50 % à 60 % des escales ces dernières semaines et un report accru des marchandises vers de plus petits bateaux, le rail et la route.

Dans le domaine pétrolier, les chargements sont parfois limités à 300-400 tonnes pour certaines barges-citernes de 110 mètres, d'où une multiplication des rotations qui a fait flamber les tarifs du transport fluvial.

Ils ont atteint 200 euros la tonne début août pour des produits pétroliers acheminés entre la zone ARA (Amsterdam-Rotterdam-Anvers), en aval, et Karlsruhe (sud), dans le Rhin supérieur, contre un précédent record de 130 euros en août 2022, selon le cabinet néerlandais Insights Global.

Les industriels se sont déjà adaptés pour limiter les dégâts. Ainsi chez BASF, le recours à davantage de barges adaptées aux faibles tirants d'eau a jusqu'à présent permis de maintenir l'essentiel des approvisionnements. Dans le raffinage, Shell utilise davantage ses capacités de stockage et tente de détourner certains flux vers les trains, les camions ou les oléoducs.

Approfondir les chenaux

Mais le report vers les autres moyens de transports fait face à des capacités limitées. Ainsi la mesure d'urgence évoquée jeudi par le ministre Bilger, une dérogation à l'interdiction de circulation des camions les dimanches et jours fériés pour les marchandises en question, a suscité le scepticisme d'un responsable du secteur, les chauffeurs ayant des repos obligatoires à respecter.

Quant au rail, qui "mettra à disposition des capacités supplémentaires", assure le ministre, la filiale de fret de Deutsche Bahn, DB Cargo, a déjà indiqué chercher des solutions "dans la limite des capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire".

Sur le fluvial, M. Schwanen a appelé jeudi les autorités de transports à "aller nettement plus vite" sur les travaux d'aménagement. Notamment sur les parties médiane et inférieure du Rhin allemand, où il faut selon lui "approfondir les chenaux" afin de maintenir la navigation possible toute l'année.

Si le ministre des Transports a concédé que "l'élimination des goulets d’étranglement sur le Rhin moyen" était désormais une priorité, il ne s'est pas risqué à évoquer un calendrier.

Les conséquences débordent pourtant déjà du secteur logistique, avec une nouvelle poussée des prix des carburants à la pompe, en attendant une valse redoutée des étiquettes dans les supermarchés.

L'économiste Carsten Brzeski (ING) rappelle que la sécheresse de 2018 avait amputé la croissance allemande d'environ 0,3 point de pourcentage et estime que l'impact pourrait être encore plus marqué cette année, les niveaux du Rhin observés début août étant sans précédent.