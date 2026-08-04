La Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) poursuit sa transformation en Saône-et-Loire. La mise en service en 2x2 voies du tronçon de 8 kilomètres entre Sainte-Cécile et Clermain est annoncée pour l'automne 2026. Les aménagements paysagers seront réalisés en 2027. Cette ouverture constitue l'étape principale de la deuxième phase du programme de modernisation de cet axe très fréquenté, emprunté chaque jour par 15.000 à 22.000 véhicules. Longtemps marqué par une forte accidentalité, l'itinéraire fait l'objet de travaux destinés à renforcer la sécurité et à améliorer la circulation.

Un investissement de plus de 400 millions d'euros

Engagée depuis 2018, la deuxième phase du chantier représente un investissement de 412 millions d'euros pour aménager 35 kilomètres de routes. Elle fait suite à une première phase, achevée en 2020, qui avait mobilisé 197,5 millions d'euros pour une distance équivalente. Parmi les huit opérations prévues, seul le tronçon entre La Fourche et le Col des Vaux reste à réaliser. La consultation des entreprises a été lancée en juillet tandis que les travaux doivent débuter à l'automne 2026. À l'issue de cette phase, les deux branches de la RCEA seront presque entièrement aménagées en 2x2 voies.