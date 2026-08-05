Tergnier : La réflexion s'engage pour un «nouveau» centre-ville

Réflexions et consultations débutent à Tergnier pour imaginer le centre-ville de demain. Une première réunion autour du commerce et du centre-ville à laquelle les commerçants et les artisans ont été conviés, a eu lieu récemment à l'Hôtel de ville. Celle-ci a été l’occasion de présenter les grands projets de la mandature, d’impulser une nouvelle dynamique auprès des commerçants et d’échanger autour de divers enjeux d’aménagement et d’animation. La requalification du centre-ville est l'un d'entre eux et pas des moindres. La Ville souhaite créer un vrai cœur de ville identifié, végétalisé et apaisé. Un projet ambitieux et co-construit avec les commerçants, les artisans et la population qui sera également consultée et informée.

Végétaliser le centre-ville

Pour mener à bien ce projet, la municipalité souhaite désigner un maître d'œuvre capable de l'assister. Un projet ambitieux aux objectifs multiples a été posé sur la table : créer un véritable cœur de ville, tant par les aménagements paysagers que par l’éclairage, le végétal et les revêtements de sol ; végétaliser et désimperméabliser le maximum de surfaces traitées pour adapter le secteur au changement climatique, et notamment les épisodes de pluies intenses et les vagues de chaleur ; réorganiser l’espace public, les quais de bus, le stationnement et la signalétique urbaine ; redynamiser et renforcer l’attractivité et l’accessibilité des commerces.

Une fois le maître d’œuvre désigné, des réunions régulières seront proposées concernant ce projet structurant, auquel tous les Ternois seront invités. Parallèlement, des réunions thématiques semestrielles seront programmées autour de divers sujets avec les commerçants (stationnement, éclairage, sécurité, etc...). Le projet devrait mobiliser également de très nombreux partenaires institutionnels, et notamment dans le cadre de deux dispositifs dont la Ville est lauréate : «Centres-villes et centres-bourgs», porté par la Région Hauts-de-France et «Petites villes de demain», porté par l’Etat.