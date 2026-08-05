Amiens : une colonie propose nature, sport et numérique aux enfants

Les enfants amiénois âgés de 6 à 10 ans peuvent encore s’inscrire au séjour «Bouge ta colo», organisé du 16 au 22 août 2026 par la Ligue de l’Enseignement, avec le soutien de la Ville d’Amiens. Le séjour se déroulera à Azay-le-Ferron, dans l’Indre, au cœur du Parc naturel régional de la Brenne. Les participants seront hébergés dans les anciennes écuries d’un château.

Le programme prévoit plusieurs activités destinées à faire découvrir la nature et à favoriser la pratique sportive. Les enfants pourront notamment participer à une initiation à la fauconnerie et observer différents rapaces. Une journée au parc zoologique de la Haute-Touche permettra aussi de découvrir plusieurs espèces sauvages, dont les loups, avec un atelier animé par des soigneurs. Une sortie en canoë et une activité d’escalade dans les arbres complètent le programme.



Sport et numérique

Le séjour comprend également des ateliers consacrés au numérique. Les participants pourront s’initier au codage, au rétrogaming et à la programmation d’un robot. Des veillées, des jeux collectifs et une soirée dansante sont également prévus pendant la semaine.

La tarification repose sur le quotient familial de la CAF afin d’adapter le coût du séjour aux ressources des familles. Les parents peuvent consulter le programme détaillé et la liste du matériel nécessaire avant de procéder à la préinscription.