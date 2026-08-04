Amiens invite les habitants à s’impliquer dans la vie de leur quartier en rejoignant les conseils citoyens. Ces instances réunissent des habitants et des acteurs locaux, comme des associations ou des commerçants. Leur objectif est de faire remonter les besoins du terrain et de contribuer aux projets qui concernent directement les quartiers.



Les conseillers citoyens peuvent être consultés sur les projets à venir et formuler des propositions pour améliorer le quotidien. Ils participent aussi aux échanges avec les élus et les partenaires locaux. Cette démarche vise à intégrer davantage l’expérience des habitants dans les réflexions sur l’aménagement et la vie des quartiers.

Un rôle ouvert aux habitants

Le dispositif s’appuie sur la connaissance concrète du quartier par ceux qui y vivent ou y travaillent. Les participants peuvent partager leurs observations, identifier des besoins et suggérer des pistes d’amélioration. Ils peuvent ainsi contribuer aux réflexions et faire émerger des propositions.



La ville présente ces conseils comme un moyen de renforcer la participation locale et le vivre-ensemble. Les habitants intéressés peuvent s’inscrire pour devenir conseillers citoyens. Les modalités sont disponibles sur le site de la ville d’Amiens, dans la rubrique consacrée aux conseils citoyens.