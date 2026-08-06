La Ville de Mâcon souhaite participer à la solidarité nationale envers les communes frappées par les incendies qui touchent plusieurs territoires français. Lors du prochain conseil municipal, les élus devront se prononcer sur le versement d’une aide exceptionnelle au fonds d’urgence créé par l’Association des maires de France (AMF).



Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile. Les pompiers, les services de secours, les forces de sécurité, les agents publics et les bénévoles restent mobilisés pour protéger les populations et répondre aux besoins des territoires concernés.

Soutenir les territoires

Pour les communes sinistrées, les difficultés se poursuivent au-delà de la lutte contre les incendies. Elles doivent notamment accompagner les habitants, maintenir les services publics et organiser la remise en état des infrastructures endommagées. Ces opérations nécessitent des moyens supplémentaires.



La démarche de Mâcon s’inscrit dans une mobilisation plus large des collectivités. La commune souhaite ainsi rejoindre l’initiative engagée par Mâconnais Beaujolais Agglomération en apportant une contribution au fonds de l’AMF. Cette aide vise à soutenir les collectivités les plus durement touchées et à participer à l’effort de solidarité entre territoires.