Après le succès d'une première campagne axée sur les Noëls de Moselle, cette initiative s'inscrit dans un partenariat avec plusieurs communautés de communes locales et le Département de la Moselle. Le but est de renforcer la notoriété du territoire mosellan en mettant en avant ses atouts touristiques et en attirant des visiteurs du Grand Est, d'Île-de-France ainsi que des visiteurs transfrontaliers.

Déclinée du concept créatif de la première campagne, imaginé par l'agence Super Idée, cette nouvelle vague met en avant le patrimoine et les nombreuses activités en plein air qui font la richesse de ce territoire. La Moselle se présente comme un territoire riche en paysages diversifiés, allant des forêts verdoyantes aux rivières paisibles.

En plus de son attrait naturel, la Moselle est également reconnue pour son patrimoine culturel avec des sites historiques, des musées et divers événements tout au long de l'année. La gastronomie locale, avec ses spécialités culinaires et ses vins renommés, constitue un autre atout majeur pour séduire les visiteurs. Par ailleurs, le département se distingue par son dynamisme économique et entrepreneurial, ce qui en fait un lieu propice à l'investissement. La campagne estivale vise ainsi à faire découvrir le Nord mosellan sous un nouvel angle et à valoriser ses multiples facettes.