Beauvaisis : De bons chiffres pour l'Office de tourisme

De premiers chiffres viennent d'être publiés par l'Office de tourisme de Beauvais & du Beauvaisis concernant les trois derniers mois et donc relatifs au printemps-été 2026. Ainsi, 2 143 visiteurs ont été accueillis à l'Office de tourisme et 40 431 visiteurs ont surfé sur le site internet de l'instance. Dans le détail, 720 visiteurs sont venus dans les bureaux en mai, 619 en juin et 804 en juillet. Parmi ces visiteurs, l'Office recense les étrangers : on compte une majorité de Britanniques (162), et de Belges (102). Les Allemands (79), les Néerlandais et les Espagnols suivent (60 chacun).

Animations, découvertes, visites...

Chaque jour, l'équipe de l'Office de tourisme se mobilise pour accueillir, informer et accompagner les visiteurs à la découverte de Beauvais et de son territoire. Au-delà de ces données, ce sont de nombreux échanges avec des visiteurs, habitants et partenaires qui rythment l'activité au quotidien et participent à la valorisation du territoire. L'engagement de l'Office de tourisme, des partenaires et des acteurs locaux, contribue à faire connaître l'offre touristique, culturelle et patrimoniale de Beauvais et du Beauvaisis. Et ce n'est pas fini, de nombreuses visites, animations et découvertes attendent encore les touristes tout au long de la saison estivale et à l’automne.