Le tourisme d'affaires, l'ADN de la Métropole

Tourisme
À Eu, musiques actuelles et économie font bon ménage
17/06/2026 Isabelle Boidanghein
Eu (76)
Si la Métropole Européenne de Lille attire de plus en plus de touristes, Hello Lille, son agence d’attractivité, y joue un rôle capital. Entre l’essor du tourisme d’affaires, l’organisation de nouveaux congrès et la hausse d’implantations d’entreprises françaises et internationales, la métropole étend son rayonnement année après année. Rencontre avec François Navarro, directeur général de Hello Lille.
La métropole lilloise s’appuie sur un parc hôtelier conséquent de 120 hôtels. © Lena Heleta
François Navarro, directeur général de Hello Lille. © Hello Lille
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