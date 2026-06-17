Tourisme
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Dossier
Tourisme et évasion

Le tourisme d'affaires, l'ADN de la Métropole

Si la Métropole Européenne de Lille attire de plus en plus de touristes, Hello Lille, son agence d’attractivité, y joue un rôle capital. Entre l’essor du tourisme d’affaires, l’organisation de nouveaux congrès et la hausse d’implantations d’entreprises françaises et internationales, la métropole étend son rayonnement année après année. Rencontre avec François Navarro, directeur général de Hello Lille.


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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026
<p>Année exceptionnelle en matière de tourisme que ce soit sur la Côte d’Opale ou dans la métropole lilloise – dû notamment au départ historique du Tour de France en région – , la dynamique de 2025 devrait se poursuivre en 2026 à en croire les premiers mois de l’année. «<em>Nous réalisons un très bon début d’année, les premières tendances sont positives, soutenues par le tourisme d’affaires et les grands événements</em>». À titre d’exemple, le festival Séries Mania a attiré 100 000 spectateurs et 5 000 professionnels de la filière. Quant au forum international inCyber, 20 000 visiteurs ont rép.

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