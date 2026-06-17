Le tourisme d'affaires, l'ADN de la Métropole

Dossier

Si la Métropole Européenne de Lille attire de plus en plus de touristes, Hello Lille, son agence d’attractivité, y joue un rôle capital. Entre l’essor du tourisme d’affaires, l’organisation de nouveaux congrès et la hausse d’implantations d’entreprises françaises et internationales, la métropole étend son rayonnement année après année. Rencontre avec François Navarro, directeur général de Hello Lille.



